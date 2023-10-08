США обсуждают с Израилем его потребности в военной помощи

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Американские должностные лица обсуждают с властями Израиля его потребности в дополнительной военной помощи, но пока не готовы объявить о ее выделении. Об этом заявил сотрудник администрации США высокого ранга в субботу на спецбрифинге.

"Мы проводим глубокие консультации с израильтянами о некоторых из их конкретных потребностей по мере того, как они реагируют на эту ужасную атаку на израильское государство и израильский народ", - отметил чиновник, говоря о возможности предоставления еврейскому государству дополнительной поддержки в сфере безопасности. Он также уточнил, что "не станет забегать вперед". "Мы, возможно, сможем сказать об этом больше завтра (в воскресенье - прим. ТАСС)", - добавил сотрудник.

Вашингтон сейчас не располагает данными, которые бы указывали на прямую причастность Ирана к организации имевших место в субботу атак против Израиля. Об этом заявил сотрудник администрации США высокого ранга на спецбрифинге.

"Что касается причастности Ирана, я имею в виду конкретно к тому, что произошло сегодня, пока слишком рано говорить о том, причастно ли иранское государство напрямую к планированию и поддержке. Я не стану забегать вперед", - отметил он. "У нас нет ничего такого, что свидетельствовало бы о причастности Ирана именно к тому, что происходит сейчас", - позднее уточнил чиновник.

Вашингтон не получал заранее предупреждений от третьих стран об атаках против Израиля. Об этом заявил в субботу сотрудник администрации США высокого ранга на спецбрифинге.

"Если утверждается, что у нас было какое-то конкретное предупреждение или сигнал от другой страны, то мы, конечно, такого не видели. Так что, я думаю, что это совершенно не соответствует действительности. Если не считать общей обеспокоенности, которая, безусловно, была и у нас относительно роста напряженности, в особенности на Западном берегу [реки Иордан]", - отметил он. Чиновник комментировал сообщения, согласно которым власти Египта якобы предупреждали о возможности атак против Израиля.