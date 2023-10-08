В ООН сообщили, что 20 тыс. жителей Газы покинули свои дома из-за ударов Израиля

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, людей разместили в убежищах

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Количество внутренне перемещенных лиц (люди, вынужденно покинувшие свои дома из-за боевых действий, но оставшиеся на территории своей страны) в секторе Газа составляет не менее 20 тыс. Об этом сообщило в субботу Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"По состоянию на 18:00 по местному времени (совпадает с московским) 7 октября не менее 20 тыс. внутренне перемещенных лиц находились в целях получения убежища в 44 школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), из которых 28 являются специальными убежищами на случай чрезвычайных ситуаций на всей территории сектора Газа, за исключением города Хан-Юнис", - говорится в сообщении.

По полученным УКГВ сведениям, в результате ударов Израиля по анклаву днем 7 октября погиб палестинский журналист. При обстреле также погиб палестинец из числа сотрудников больницы в городе Бейт-Лахия. Палестинские группировки объявили, что захватили на территории Израиля и вывезли в Газу более 50 военнослужащих, сотрудников служб безопасности и гражданских лиц.

В УКГВ начинает поступать информация о жертвах столкновений на Западном берегу реки Иордан, где палестинцы вышли на акции протеста в знак солидарности с жителями сектора. "По состоянию на 17:00 (совпадает с московским) Палестинское общество Красного Полумесяца оказало помощь 23 палестинцам, раненным израильскими солдатами. 9 из них получили ранения в результате применения боевых патронов, 6 - в результате применения резиновых пуль, 4 - от слезоточивого газа, 3 получили осколочные ранения, 1 - травмы в результате физического контакта. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, еще 7 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими поселенцами, из них 2 получили огнестрельные ранения. Согласно предварительной информации, 3 палестинца были убиты израильскими военнослужащими и поселенцами, 1 ребенок получил критически серьезные ранения", - уточнило управление.