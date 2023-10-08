ЕС, США и Великобритания призвали к защите мирного населения в Израиле

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил о необходимости освободить заложников

ТАСС, 8 октября. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в совместном с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, США, Германии и Италии заявлении назвал защиту мирного населения Израиля первостепенной задачей.

"Мы едины в осуждении чудовищных нападений на Израиль. Защита гражданских лиц имеет первостепенное значение. Заложники должны быть освобождены", - написал Боррель на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он также добавил, что властям "необходимо избежать региональной эскалации и сохранить стабильность".

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории, одновременно несколько групп боевиков проникли на территорию Израиля, где с ними вступили в бой израильские военные. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале операции "Железные мечи" в ответ на атаку со стороны палестинского анклава. Министр обороны Израиля Йоав Галант в этих условиях одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории страны.

По последним данным, при израильских атаках на сектор погибли более 230 человек, почти 1,7 тыс. палестинцев получили ранения, в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны Газы погибли по меньшей мере 250 человек, ранены более 1,4 тыс.