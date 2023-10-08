Число погибших при атаках радикалов в Израиле превысило 300

Более 1,5 тыс. пострадали

ТАСС, 8 октября. Свыше 300 жителей Израиля погибли, еще более 1,5 тыс. пострадали в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на Минздрав страны.

В субботу представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подтвердил, что палестинские боевики захватили в заложники израильтян. Он не уточнил их точного числа. Палестинские группировки объявили, что захватили на территории Израиля и вывезли в сектор Газа более 50 военнослужащих, сотрудников служб безопасности и гражданских лиц.

7 октября утром со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел израильской территории. Сигналы тревоги почти не смолкают с 06:28 мск во многих населенных пунктах страны. В контексте происходящего израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу, а противник будет уничтожен.