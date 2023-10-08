Блинкен заявил, что нужны совместные шаги в регионе для прекращения атак против Израиля

Госсекретарь Соединенных Штатов в телефонном разговоре с саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом отметил, что у Израиля "есть право на самозащиту"

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил коллегам из Саудовской Аравии и Египта о необходимости совместных усилий в регионе, направленных на прекращение атак против Израиля. Об этом говорится в письменных заявлениях руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, опубликованных в субботу.

По его словам, Блинкен в телефонном разговоре с саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом "подчеркнул, что у Израиля есть право на самозащиту, и призвал к согласованным усилиям с целью незамедлительного прекращения жестоких атак со стороны террористов ХАМАС и других боевиков". "Стороны договорились поддерживать тесную координацию", - отмечается в документе.

Блинкен также говорил по телефону с главой МИД Египта Самехом Шукри о "срочной необходимости прекратить эти ужасающие атаки террористов ХАМАС против Израиля". "Госсекретарь выразил признательность за руководящую роль Египта и подчеркнул срочную необходимость прекратить атаки ХАМАС", - добавил Миллер.