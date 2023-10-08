На севере Сирии уничтожили семь беспилотников террористов

ВС республики в ответ "обрушили авиационные и ракетно-минометные удары по командным пунктам, укрепрайонам и складам противника"

БЕЙРУТ, 8 октября. /ТАСС/. Бойцы сирийской армии сбили над Алеппо и сельской местностью Хамы семь беспилотных летательных аппаратов со взрывчаткой. Об этом говорится в заявлении Минобороны арабской республики, которое приводит агентство SANA.

"Начиненные взрывчаткой беспилотники террористов были запущены с целью причинить ущерб хозяйственным объектам, учреждениям и предприятиям в населенных пунктах, находящихся под защитой правительственных сил", - указывается в тексте.

ВС Сирии в ответ "обрушили авиационные и ракетно-минометные удары по командным пунктам, укрепрайонам и складам противника". Атаки были сосредоточены на горных районах Идлиба и Латакии, которые служат форпостами бандформирований.

5 октября террористы использовали беспилотники для атаки на военное училище в городе Хомс, где проходила церемония выпуска курсантов. По данным Минздрава Сирии, жертвами нападения стали 89 человек, еще 277 получили ранения, большинство из них - члены семей сирийских офицеров, которые были приглашены в училище.