Британия намерена согласовать с партнерами меры по оказанию поддержки Израилю

Это произойдет в ближайшие сутки, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Британское правительство в ближайшие 24 часа согласует с партнерами меры по оказанию поддержки Израилю. Об этом в субботу вечером сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"Варварство совершенных сегодня злодеяний становится все более очевидным, и мы безоговорочно поддерживаем Израиль. Осуществленное ХАМАС нападение было подлым и трусливым. Мы выразили нашу полную солидарность [премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху] и в ближайшие 24 часа будем координировать меры по оказанию поддержки с нашими международными партнерами", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее глава британского правительства подчеркнул, что Израиль имеет полное право на самооборону после осуществленных в субботу атак.