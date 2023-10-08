Премьер Израиля заявил о завершении первого этапа операции "Железные мечи"

Биньямин Нетаньяху также объявил о начале наступления, которое продолжится "безостановочно и непрерывно - до достижения поставленных целей"

ТАСС, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первого этапа операции "Железные мечи" в ответ на атаку из сектора Газа и ликвидации большей части сил противника.

"Первая фаза завершается в эти часы уничтожением подавляющего большинства сил противника, проникших на нашу территорию", - написал Нетаньяху на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он также объявил о начале наступления, которое продолжится "безостановочно и непрерывно - до достижения поставленных целей".