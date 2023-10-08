7 октября, 23:28,
обновлено 7 октября, 23:46
Палестино-израильский конфликт

Премьер Израиля заявил о завершении первого этапа операции "Железные мечи"

Биньямин Нетаньяху также объявил о начале наступления, которое продолжится "безостановочно и непрерывно - до достижения поставленных целей"

ТАСС, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первого этапа операции "Железные мечи" в ответ на атаку из сектора Газа и ликвидации большей части сил противника.

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

"Первая фаза завершается в эти часы уничтожением подавляющего большинства сил противника, проникших на нашу территорию", - написал Нетаньяху на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он также объявил о начале наступления, которое продолжится "безостановочно и непрерывно - до достижения поставленных целей". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация