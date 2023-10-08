Венесуэла выразила протест против защиты Соединенными Штатами Гуайдо

Представитель Госдепартамента США ранее выразил глубокую озабоченность в связи с выдачей ордера на арест оппозиционера и "политическим преследованием членов демократической оппозиции" Венесуэлы

КАРАКАС, 8 октября. /ТАСС/. Венесуэла выразила решительный протест против выступления США в защиту оппозиционера Хуана Гуайдо, ордер на арест которого выдан правоохранительными органами южноамериканской страны, и предложила выдать его венесуэльскому правосудию.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла решительно отвергает заявления Госдепартамента США в защиту скрывающегося от венесуэльского правосудия Хуана Гуайдо, что представляет собой попытку препятствовать работе органов национальной государственной власти и недопустимое вмешательство во внутренние дела, которые входят в исключительную компетенцию венесуэльцев", - говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном в субботу на сайте министерства.

Ранее представитель Госдепартамента США выразил глубокую озабоченность в связи с выдачей ордера на арест Гуайдо и "политическим преследованием членов демократической оппозиции" Венесуэлы.

Гуайдо, который находится в США, обвиняется "в преднамеренном и халатном распоряжении активами, принадлежащими компании Petr leos de Venezuela S.A. (PDVSA), что привело к многочисленным потерям и подтверждается самой американской системой, недавним разоблачением суда штата Делавэр о личном использовании подозреваемым более чем $19 млрд", говорится в заявлении МИД.

"Выдача обвиняемого венесуэльским властям для продолжения юридического процесса с предоставлением всех законных гарантий стала бы лучшей демонстрацией того, что США действительно привержены борьбе с коррупцией", - указывает внешнеполитическое ведомство.

В 2019 году США предоставили право управления зарубежными активами Венесуэлы, включая американский филиал PDVSA Citgo, так называемому временному правительству Гуайдо, которое в декабре прошлого года было упразднено самой оппозицией. Однако 1 мая Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США приняло лицензию, которая предоставила венесуэльской радикальной оппозиции право не только продолжать управление Citgo, но и выставлять на продажу для выплат кредиторам акции и активы компании, оцениваемые в $10-13 млрд.