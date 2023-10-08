Сенатор США намерен внести законопроект о помощи Израилю

Как отметил Бен Кардин, эта мера предполагает пополнение запасов оружия для системы противоракетной обороны "Железный купол" в еврейском государстве

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) намерен представить законопроект о выделении дополнительной помощи Израилю, а также добиваться утверждения нового американского посла в этой стране. Соответствующее заявление законодателя опубликовано в субботу на сайте комитета.

"Я намерен при первой возможности внести законопроект, в котором внимание будет сосредоточено на предоставлении Израилю всего того, в чем он нуждается для самообороны", - отметил Кардин. По его словам, эта мера, в частности, будет предусматривать пополнение запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны "Железный купол" в еврейском государстве.

"Я также призываю рассмотреть дополнительное финансирование на оборону Израиля по мере того, как он оценивает непосредственные последствия террористической атаки. Наконец, я планируют представить резолюцию об укреплении нашей приверженности отношениям между США и Израилем", - отметил сенатор. По его мнению, администрации США и Конгрессу следует предложить дополнительное содействие еврейскому государству в ближайшие дни или недели.

"Сейчас как никогда важно, чтобы в Израиле был утвержденный Сенатом посол. Вот почему я надеюсь, что мои коллеги вместе со мной без промедления утвердят [бывшего] министра [финансов США] Джейкоба Лью на посту нового американского посла в Израиле", - подчеркнул законодатель. Кардин полагает, что демократам и республиканцам следует "быстро сделать шаги по демонстрации долгосрочной двухпартийной поддержки партнерству США и Израиля".

В субботу сотрудник администрации США высокого ранга заявил на брифинге, что американские должностные лица обсуждают с властями Израиля его потребности в дополнительной военной помощи, но пока не готовы объявить о ее выделении. По словам этого чиновника, соответствующую информацию могут представить в воскресенье.