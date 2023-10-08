Израильская армия наносит авиаудары по сектору Газа

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные

ТАСС, 8 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит авиаудары по территории сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ сейчас атакует объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится на странице израильской армии в соцсети X (ранее Twitter).

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля. По последним данным, при израильских атаках на сектор погибли более 230 палестинцев, еще почти 1,7 тыс. ранены, в Израиле в результате ракетных обстрелов из Газы погибли более 300 человек, ранены свыше 1,5 тыс.