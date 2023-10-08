При обстреле Ашкелона на юге Израиля ранены шесть человек

Газета The Times of Israel передает, что одна ракета попала в больницу "Барзилай"

ТАСС, 8 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС обстреляло город Ашкелон на юге Израиля, одна ракета попала в больницу "Барзилай", ранено шесть человек. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, обстрел Ашкелона был совершен в ночь на воскресенье. Служба скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида") сообщила, что тяжелые ранения получила 50-летняя женщина, еще пять человек ранены легко.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля. По последним данным, при израильских атаках на сектор погибли более 230 палестинцев, еще почти 1,7 тыс. ранены, в Израиле в результате ракетных обстрелов из Газы погибли более 300 человек, ранены свыше 1,5 тыс.