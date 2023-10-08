Кисида на форуме по интернету предложит правила для разработчиков ИИ

В качестве меры по борьбе с дезинформацией премьер Японии может предложить технологию, позволяющую идентифицировать и подтвердить отправителя информации

ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Международный форум по управлению интернетом, проходящий по эгидой ООН, открылся в воскресенье в Киото. В этом году в различных сессиях запланировано участие генсека ООН Антониу Гутерриша, японского министра по делам цифровизации Таро Коно, а также премьера Японии Фумио Кисиды, который, как ожидается, предложит выработать правила для разработчиков генеративного искусственного интеллекта (ИИ).

Мероприятия проходят под общей темой "Интернет, которого мы хотим, - расширение прав всех людей". Основные сессии посвящены борьбе с киберпреступностью, разработке искусственного интеллекта и сопряженным с этим рисками, защите прав человека в эпоху цифровых технологий.

Японский премьер на мероприятии, как сообщила газета Yomiuri, планирует выступить с инициативой выработки международных правил и ограничений для разработчиков генеративного ИИ, использование которого создает риски, связанные в том числе с распространением фейковых фото и видео. В качестве меры по борьбе с дезинформацией Кисида может предложить технологию, позволяющую идентифицировать и подтвердить отправителя информации.

Форум по управлению интернетом (Internet Governance Forum) - одно из главных международных мероприятий, где обсуждаются вопросы развития интернета и цифровых технологий. Он объединяет представителей государств, бизнеса, общественных организаций и экспертов. Традиционно особое внимание участники форума уделяют вопросам кибербезопасности, защиты персональных данных и обеспечению всеобщего доступа в интернет.