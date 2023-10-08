Венесуэла озабочена эскалацией насилия в секторе Газа

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что республика "выступает за скорейшее разрешение критической ситуации вражды и столкновений"

КАРАКАС, 8 октября. /ТАСС/. Венесуэла глубоко озабочена эскалацией насилия в секторе Газа, призывает к прямым переговорам вовлеченных в конфликт сторон и выступает за установление мира. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, опубликованном в субботу на сайте министерства.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла выражает глубокую озабоченность последними событиями в секторе Газа и одновременно считает, что вспышка насилия вызвана тем, что в международном, многостороннем законодательстве палестинскому народу невозможно найти место для своих исторических прав", - сказано в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что "Венесуэла выступает за скорейшее разрешение критической ситуации вражды и столкновений, за то, чтобы положить конец насилию на всей палестинской территории путем прямого диалога и выполнения резолюции номер 2334 Совета Безопасности, которая требует от Израиля "незамедлительно и окончательно" положить конец размещению поселений и оккупации палестинской территории, что является единственным способом для достижения мира".

Правительство Венесуэлы также заявляет, что "сегодня необходимы настоящие переговоры сторон, вовлеченных в конфликт, и восстановление прав Палестины, что требует от ООН выполнения своей роли гаранта мира и законности", сказано в документе.