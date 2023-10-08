НПО из Индонезии осудила израильский удар по индонезийской больнице в Газе

В MER-C призвали правительство Индонезии запросить экстренное заседание СБ ООН "для рассмотрения жестоких израильских бомбардировок"

ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Индонезийская неправительственная гуманитарная организация "Комитет экстренной медицинской помощи" (MER-C) осудила израильские удары по сектору Газа, нанесенные в ответ на атаки палестинского движения ХАМАС. Один из ударов пришелся по индонезийской больнице и привел к гибели одного сотрудника, заявили в MER-C.

В MER-C призвали правительство Индонезии запросить экстренное заседание Совета Безопасности ООН "для рассмотрения жестоких израильских бомбардировок", отмечает агентство Antara. В организации также потребовали предоставить доступ к границам сектора Газа для доставки помощи.

Как уточняется, жертвой удара стал Абу Ромзи, который работал волонтером MER-C в сектора Газа с 2011 года. По данным MER-C, также была разрушена резиденция, в которой проживали волонтеры, работающие в индонезийском госпитале.

В свою очередь МИД Индонезии выразил обеспокоенность эскалацией конфликта и призвал решить вопрос израильской оккупации палестинских территорий, который является "корнем конфликта", в соответствии с согласованными ООН параметрами. "Корень конфликта, а именно оккупация Израилем палестинских территорией, должен быть решен в соответствии с параметрами, согласованными ООН", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль тогда заявил, что не будет выполнять положения этого документа.