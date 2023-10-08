В Китае назвали независимость Палестины путем к миру на Ближнем Востоке

Обе стороны конфликта должны "прекратить огонь, защитить гражданское население и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации", заявили во внешнеполитическом ведомстве КНР

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Обеспечение полной независимости Государства Палестина приведет к миру на Ближнем Востоке. Об этом заявил МИД КНР.

"Основополагающий способ разрешения палестино-израильского конфликта - это реализация решения о двух государствах и независимость Государства Палестина", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Китай глубоко обеспокоен обострением напряженности между Палестиной и Израилем и призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность, "немедленно прекратить огонь, защитить гражданское население и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации", отметил МИД КНР.

Министерство считает, что международное сообщество должно безотлагательно обратить внимание на палестинский вопрос и способствовать скорейшему возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем.

В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Палестина признана государством в статусе наблюдателя при ООН, не являющегося ее членом.