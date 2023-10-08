Среди них были атакованы штаб-квартира разведки и военный комплекс террористической организации

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Армия Израиля поразила 10 целей ХАМАС в секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки и два связанных с радикальным движением банка. Об этом сообщила армейская пресс-служба

"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удары по 10 целям террористической организации ХАМАС. Цели располагались в многоэтажных зданиях, используемых террористической организацией ХАМАС в секторе Газа. Среди них были атакованы штаб-квартира разведки, принадлежащая террористической организации ХАМАС, и военный комплекс, используемый воздушными силами ХАМАС. Параллельно с этим ЦАХАЛ нанес удар по двум банкам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, с целью сбора средств на терроризм", - говорится в заявлении.

В пресс-службе продолжили, что, "кроме того, ЦАХАЛ нанес удар по объекту производства оружия, используемому воздушными силами террористической организации "Исламский джихад" в городе Газа, а также по зданию, включающему офисы и складские помещения, где террористическая организация хранит оружие и военную технику".