Армия Израиля атаковала в секторе Газа здание, принадлежащее "главе разведки" ХАМАС

В армейской пресс-службе сообщили о продолжении нанесения ударов по объектам террористов

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Израильская авиация нанесла удар в секторе Газа по комплексу зданий, который, по данным военных, принадлежит "главе разведывательного подразделения" палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного подразделения террористической организации ХАМАС. Армия обороны Израиля в настоящий момент продолжает наносить удары по объектам террористов в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля. По последним данным, при израильских атаках на сектор погибли более 230 палестинцев, еще почти 1,7 тыс. ранены. В Израиле в результате ракетных обстрелов из Газы погибли более 300 человек, ранены свыше 1,5 тыс.