8 октября, 07:44
Палестино-израильский конфликт

Премьер Японии осудил атаки ХАМАС и потребовал освободить похищенных людей

Фумио Кисида также выразил обеспокоенность в связи с большим количеством жертв в секторе Газа и призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность

ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Япония решительно осуждает атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль и требует немедленно освободить похищенных людей. Соответствующее заявление премьера страны Фумио Кисиды опубликовано в соцсети X (ранее Twitter).

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"Вчера палестинские вооруженные группировки, такие как ХАМАС, атаковали Израиль из сектора Газа. Япония решительно осуждает [атаки], в результате которых огромный ущерб был нанесен ни в чем не повинному гражданскому населению", - написал премьер.

"Сообщается, что многие люди были похищены, мы решительно осуждаем это и призываем к их скорейшему освобождению", - отметил Кисида. Он также выразил обеспокоенность в связи с большим количеством жертв в секторе Газа и призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность. 

Теги:
ЯпонияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильКисида, Фумио
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