СМИ: турецкая армия уничтожила порядка 100 объектов РПК на севере Сирии

По данным телеканала TRT Haber, ликвидировано свыше 70 курдских боевиков

СТАМБУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Турецкая армия уничтожила порядка 100 объектов запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции на севере Сирии. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на военные источники.

По данным телеканала, ликвидировано свыше 70 курдских боевиков. В субботу Минобороны Турции сообщало о ликвидации 58 террористов. Новую сводку военное ведомство пока не распространяло.

ВВС Турции вечером 6 октября провели операцию на севере Сирии, целью которой стали объекты РПК и ее сирийского крыла - "Сил народной самообороны". В рейде было задействовано 30 боевых самолетов. Операция проводилась на глубину 40-50 км, удары наносились по базам боевиков, принадлежащим РПК нефтяным скважинам и нефтебазам в районах Тель-Рифаат, Джизире и Дерик.

Турция проводит воздушные операции на севере Сирии и Ирака после предпринятой 1 октября РПК попытки теракта у штаб-квартиры МВД в Анкаре. В Анкаре заявляют, что действуют исходя из прав на самооборону, проистекающих из статьи 51 Устава ООН.

Турция называет РПК основной угрозой национальной безопасности. Турецкая армия периодически проводит в Ираке и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.