WSJ: Израиль попросил Египет помочь в освобождении взятых в плен израильтян

По данным издания, пока неясно, сколько именно граждан Израиля удерживаются в плену в секторе Газа

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Власти Израиля обратились к Египту с просьбой выступить в качестве посредника и помочь в освобождении израильтян, взятых в плен боевиками палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных египетских чиновников.

По данным издания, пока неясно, сколько именно граждан Израиля удерживаются в плену в секторе Газа. Представитель движения ХАМАС и источники в посольстве Египта сообщили газете, что утратили контакт с некоторыми боевиками, которые держат в плену израильтян. Мирные жители также помогали боевикам брать в плен гражданских лиц, поэтому трудно установить, сколько именно человек захвачены, отмечает газета.

Власти Египта уже связались с властями Израиля и движением ХАМАС по различным каналам, чтобы оценить обстановку и призвать к спокойствию, сообщили собеседники издания. Пока усилия Египта не увенчались успехом, поскольку Израиль настаивает - перед тем как договориться о прекращении огня, нужно ответить на атаки боевиков, указывает газета.