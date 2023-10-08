Посольство Израиля в США сообщило, что боевики ХАМАС похитили 100 израильтян

Более 300 израильтян убиты, заявили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Боевики палестинского движения ХАМАС похитили 100 израильтян, в том числе мирных жителей и военных. Об этом сообщило посольство Израиля в Вашингтоне.

"Более 300 израильтян убиты, свыше 1 800 пострадали, выпущено более 5 000 ракет, похищено 100 гражданских и военных", - говорится в сообщении диппредставительства в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что власти Израиля обратились к Египту с просьбой выступить в качестве посредника и помочь в освобождении израильтян, взятых в плен боевиками ХАМАС.