8 октября, 08:55
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху созвал совещание с руководством силовых структур по поводу Газы

Совещание проходит в комплексе зданий Минобороны и силовых структур в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал совещание с участием руководителей ключевых силовых ведомств страны для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа.

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Об этом сообщила пресс-служба израильского правительства.

По ее информации, совещание проходит в комплексе зданий Минобороны и силовых структур в Тель-Авиве. Участие в нем принимают министр обороны страны Йоав Галант, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и другие руководители оборонных структур высокого ранга, уточнили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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