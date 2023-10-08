Нетаньяху созвал совещание с руководством силовых структур по поводу Газы

Совещание проходит в комплексе зданий Минобороны и силовых структур в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал совещание с участием руководителей ключевых силовых ведомств страны для обсуждения ситуации вокруг сектора Газа.

Об этом сообщила пресс-служба израильского правительства.

По ее информации, совещание проходит в комплексе зданий Минобороны и силовых структур в Тель-Авиве. Участие в нем принимают министр обороны страны Йоав Галант, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и другие руководители оборонных структур высокого ранга, уточнили в пресс-службе.