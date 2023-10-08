Красный Полумесяц сообщил, что запасы лекарств в Газе закончатся через 10 дней

По данным информационного агентства WAFA, армия Израиля блокирует контрольно-пропускные пункты на границе с анклавом, а также с городами на Западном берегу реки Иордан

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца выразило обеспокоенность ситуацией в сфере здравоохранения в секторе Газа, предупредив, что запасы лекарственных средств в анклаве закончатся в течение 10 дней. Такой комментарий организация сделала телеканалу Al Arabiya.

"Ситуация в сфере здравоохранения становится все более трагичной. Сектор Газа испытывает острую нехватку медицинского персонала и лекарственных средств. Запасы медикаментов закончатся в течение 10 дней", - приводит телеканал заявление Красного Полумесяца.

Между тем, по данным информационного агентства WAFA, армия Израиля блокирует контрольно-пропускные пункты на границе с анклавом, а также с городами на Западном берегу реки Иордан. Директор больницы "Аш-Шифаа" в секторе Газа сообщил Al Arabiya, что запасов топлива в медицинском учреждении хватит всего на четыре дня. Он обратился к международным организациям с просьбой оказать давление на Израиль, чтобы доставить в анклав медикаменты и топливо.