Израильские танки выпустили снаряды по территории юга Ливана в секторе Бастара

Как сообщило агентство Al Wataniya, обстрел возобновился после того, как активисты шиитской партии "Хезболлах" установили палатки в этом районе

БЕЙРУТ, 8 октября. /ТАСС/. Израильские войска открыли огонь из танковых орудий по пограничному сектору Бастара на юге Ливана. Как сообщило агентство Al Wataniya, снаряды разорвались рядом с населенными пунктами Кфар-Шуба и Саддана.

По его информации, обстрел возобновился после того, как активисты шиитской партии "Хезболлах" установили палатки в этом районе.

Как пояснил ТАСС член Палаты депутатов Касем Хашем, "акция была проведена в знак подтверждения намерений ливанцев добиться возвращения этой территории, которая осталась под контролем Израиля после эвакуации в мае 2000 года".

Палатки были снесены утром израильскими военнослужащими, что вызвало обмен ударами между израильской армией и бойцами вооруженного крыла "Хезболлах".