Марокко призвало провести экстренное заседание глав МИД ЛАГ по ситуации в Газе

Страна является председателем нынешней министерской сессии Совета ЛАГ

РАБАТ, 8 октября. /ТАСС/. Королевство Марокко выступило за проведение экстренного заседания Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне министров иностранных дел для консультаций в связи с ухудшением ситуации в секторе Газа. Об этом говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства североафриканской страны.

"По указанию Его Величества короля Мухаммеда VI Марокко, являющееся председателем нынешней министерской сессии Совета ЛАГ, призвало к проведению экстренного заседания Совета на уровне министров иностранных дел арабских стран для консультаций и координации в связи с ухудшением ситуации в секторе Газа и началом военных действий против гражданского населения, а также для поиска средств с целью остановить эту опасную эскалацию", - подчеркивается в документе МИД.

В министерстве также отметили, что перед встречей, которая состоится в штаб-квартире ЛАГ в Каире, ведутся интенсивные консультации.

Марокканские власти традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта, в том числе ситуации вокруг судьбы "Города трех религий" - Иерусалима. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлено сохранение духовного и цивилизационного значения города, защита его роли как сосредоточия и распространителя ценностей толерантности и мира.