Генсек ЛАГ рассчитывает обсудить с Лавровым в Москве эскалацию в секторе Газа

По информации официального представителя генсека Джамаля Рушди, "программа визита включает в себя расширенную дискуссию с Лавровым по ряду тем, представляющих интерес, включая региональные и международные вопросы"

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт отправился с официальным визитом в Москву. Как сообщила организация на своей официальной странице в соцсети Х (ранее Twitter), аль-Гейт рассчитывает обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве эскалацию в секторе Газа.

"Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт отправился утром в российскую столицу с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова", - говорится в заявлении ЛАГ.

По информации официального представителя генсека Джамаля Рушди, "программа визита включает в себя расширенную дискуссию с Лавровым по ряду тем, представляющих интерес, включая региональные и международные вопросы, в первую очередь продолжающуюся эскалацию конфликта в секторе Газа".