Министр обороны Италии считает, что украинский конфликт не разрешить на поле боя

Гуидо Крозетто в очередной раз признал, что ресурсы для оказания военной помощи иссякают

РИМ, 8 октября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто признал, что конфликт на Украине невозможно разрешить на поле боя, и сравнил ситуацию с гангреной.

"Мы видим, что ситуация на Украине превращается в гангрену. <...> Мы видим, что невозможно разрешить ситуацию на поле боя. Мы продолжаем оказывать помощь, но каждый день анализируем тактику, как прийти к диалогу для достижения мира и восстановления территорий", - сказал он в интервью газете Corriere della sera.

Министр в очередной раз признал, что ресурсы для оказания военной помощи иссякают.

Ранее он допускал начало переговорного процесса весной следующего года и предполагал, что конфликт будет завершен к лету.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС 28 сентября, что Москва в настоящий момент не видит никаких серьезных предложений со стороны западных стран по переговорам по Украине. По его словам, продвигаемая Западом "формула мира" украинского президента Владимира Зеленского представляет собой "чистый ультиматум", направленный на срыв переговорного процесса.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждал 5 сентября, что в ближайшее время не стоит ожидать мирных переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, одним из условий их начала должны стать боевые успехи украинской стороны.