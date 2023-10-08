Источник: министры обороны НАТО обсудят ситуацию в Израиле в Брюсселе 11-12 октября

БРЮССЕЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Война в Израиле будет обсуждаться на плановой встрече министров обороны НАТО 11-12 октября, однако в официальную повестку дня встречи она пока не включена. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Мы ожидаем, что сразу несколько союзников [стран - членов НАТО], в первую очередь, США поднимут тему войны в Израиле. На данный момент она не включена в повестку дня заседания, поскольку НАТО не представлена в зоне конфликта, но, безусловно, будет обсуждаться", - сказал он.

Ситуация в Израиле не повлияет на проведение в Брюсселе 11 октября заседания контактной группы по поставкам вооружений Украине, сообщил источник.