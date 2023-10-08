8 октября, 09:43,
обновлено 8 октября, 09:54
Палестино-израильский конфликт

Источник сообщил, что Израиль пока не нуждается в помощи США и НАТО

Однако в случае затягивания конфликта и расширения его географии такая поддержка может понадобиться, считает собеседник агентства

БРЮССЕЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Израиль на данном этапе боевых действий не нуждается в военной помощи США и государств НАТО, но в случае затягивания конфликта и расширения его географии такая поддержка может понадобиться. Об этом заявил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

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"На данном этапе противостояния Армия обороны Израиля имеет все необходимые силы и средства, чтобы одержать военную победу. Поэтому сейчас Израиль не нуждается в экстренной помощи США и стран НАТО. Однако в случае эскалации конфликта, его затягивания и расширения его географии такая помощь может стать необходима", - сказал он.

По его словам, если такая поддержка понадобится, то она "будет оказываться не на уровне альянса, а на уровне отдельных государств - членов НАТО по очевидным причинам". Под "очевидными причинами" подразумевается членство в НАТО Турции. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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