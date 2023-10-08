Польша отправит в Израиль транспортные самолеты для эвакуации своих граждан

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что его страна должна смотреть на события на Ближнем Востоке в контексте собственной безопасности и интересов

ТАСС, 8 октября. Власти Польши решили отправить в Израиль транспортные самолеты C-130 Hercules для эвакуации своих граждан. Об этом сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.

"Польская армия готовится к эвакуации поляков из Израиля. К нашим соотечественникам мы отправим транспортные самолеты C-130 Hercules", - написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat ранее указал, что Польша должна смотреть на текущие события на Ближнем Востоке в контексте собственной безопасности и интересов. "Это самое главное. Эта война происходит, к счастью для наших граждан, очень далеко от наших границ, поэтому в первую очередь мы должны обезопасить тех поляков, которые находятся там, как можно скорее вернуть в страну всех тех, кто хочет вернуться. Это одна задача, а другая наша задача - защищать безопасность Польши, наши границы и не поддаваться никакому давлению", - сказал польский лидер.

"Боюсь, что происходящее вызовет еще одну волну миграционного давления на Европу. Вероятно, у нас снова будет волна мигрантов с Ближнего Востока, которая ударит по Европе, - отметил Дуда. - Вопрос нашей безопасности, охраны границ Польши, границ ЕС и Шенгенской зоны приобретает тем большее значение".