Посол Израиля в РФ заявил, что решение о наземной операции в Газе пока не принято

Правительство продолжает обсуждение соответствующего вопроса, рассказал Александр Бен Цви

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Решение о проведении наземной операции в секторе Газа пока не принято, правительство продолжает обсуждение соответствующего вопроса. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

На вопрос, принято ли в Израиле окончательное решение о проведении наземной операции, посол отметил, что "пока что об этом не объявляли". "Проводятся еще разговоры внутри правительства, посмотрим. В эти дни будет принято решение. Но мы в состоянии войны, это премьер очень явно вчера еще сказал. Но решение о такой операции, оно принимается не на одном дыхании. Это надо решать, это серьезные дела. И пока что такие разговоры проводятся правительством", - подчеркнул глава диппредставительства Израиля.

При этом посол допустил, что окончательное решение может быть принято в ближайшие дни. "Я еще не знаю, какого типа решение будет принято, но решение будет принято в ближайшие дни, да, это так", - добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.

О решении конфликта и переговорах

Израильская сторона в настоящее время не видит иного решения конфликта с Палестиной, кроме как военного, заявил Бен Цви.

"Надо сказать, что так ситуация продолжаться не может. То есть каждые несколько месяцев еще один виток обстрела Израиля ракетами, операции каких-то террористических групп и так далее. Так что это продолжаться не может, надо находить решения. К сожалению, в данный момент другого решения, [кроме] как военное, мы не видим", - сказал дипломат.

Формула для переговоров между Израилем и Палестиной отсутствует в настоящий момент, заявил Бен Цви.

"Дело в том, чтобы проводить переговоры не для того, чтобы переговариваться, а для того, чтобы достичь каких-то результатов. Так что когда будет о чем говорить, тогда мы уже найдем формулу, как это делать", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о готовности Израиля к переговорам. "Пока рано. Пока что наше правительство решает, какими будут наши дальнейшие шаги. Когда это решится, будем говорить дальше", - добавил он.

Посол в ответ на вопрос о готовности к переговорам при международном посредничестве отметил, что "Израиль проводил такие переговоры". "Это не то что вдруг - что-то такое, никому не известное. Такие переговоры проводились в прошлом", - указал он.