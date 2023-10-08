Источник: отряды "Хезболлах" не обстреливали северные районы Израиля

Бойцы вели огонь по целям в ливанских районах Кфар-Шуба и фермы Шебаа

БЕЙРУТ, 8 октября. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" вели огонь по целям в ливанских районах Кфар-Шуба и фермы Шебаа, которые остались под контролем Израиля после эвакуации в мае 2000 года. Об этом сообщил ТАСС источник в военно-информационной службе "Хезболлах".

"Обстрелов еврейских поселений не велось и ракет вглубь территории не выпускалось", - отметил он.

Ранее газета "Едиот ахронот" сообщила, что жители северных областей Израиля получили рекомендацию покинуть свои дома из-за возможной эскалации на границе с Ливаном. По информации издания, гражданам, проживающим в приграничных поселениях-кибуцах, предложили эвакуироваться на 1-2 дня.

Ранее израильские войска открыли огонь из танковых орудий по пограничному сектору Бастара на юге Ливана. Как сообщило агентство Al Watanyia, снаряды разорвались рядом с населенными пунктами Кфар-Шуба и Саддана.

По его информации, обстрел возобновился после того, как активисты шиитской партии "Хезболлах" установили палатки в подконтрольном израильским войскам районе.