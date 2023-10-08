8 октября, 10:16,
обновлено 8 октября, 10:40
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля в РФ заявил о высоком числе заложников, взятых ХАМАС

Среди них могут быть граждане России, сообщил Александр Бен Цви

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Число заложников, взятых ХАМАС, высокое, среди них могут быть граждане России. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

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"Количество заложников, оно высокое. Но точных данных пока что у нас нет. Многие упоминают число около сотни. Сейчас все разбираются. Тут говорят, что есть [среди них], может быть, и граждане России и так далее", - заявил посол.

"Нет, пока нам такие данные не предоставили", - добавил Бен Цви на уточняющий вопрос о российских гражданах. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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