Посол Израиля в РФ заявил о высоком числе заложников, взятых ХАМАС

Среди них могут быть граждане России, сообщил Александр Бен Цви

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Число заложников, взятых ХАМАС, высокое, среди них могут быть граждане России. Об этом заявил ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

"Количество заложников, оно высокое. Но точных данных пока что у нас нет. Многие упоминают число около сотни. Сейчас все разбираются. Тут говорят, что есть [среди них], может быть, и граждане России и так далее", - заявил посол.

"Нет, пока нам такие данные не предоставили", - добавил Бен Цви на уточняющий вопрос о российских гражданах.