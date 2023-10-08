Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по пяти плавсредствам ХАМАС

Они пытались войти в израильские территориальные воды со стороны сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по пяти плавсредствам палестинской радикальной организации ХАМАС, пытавшимся войти в израильские территориальные воды со стороны сектора Газа.

"За прошедшую ночь пять судов террористической организации ХАМАС, пытавшихся проникнуть в израильские воды, были остановлены ракетным кораблем Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Кроме того, израильские военные нанесли удары по судам палестинской радикальной организации "Исламский джихад", находившимся на территории сектора Газа, сообщили в пресс-службе. "Суда предназначались для проведения атак в израильских водах", - указали в армии.

Помимо этого, в воскресенье подразделения ВМС Израиля нанесли удары по двум боевикам, пытавшимся высадиться на израильское побережье. "С момента начала вторжения террористов ХАМАС вчера израильские ВМС поразили десятки террористов и объектов", - добавили в пресс-службе.