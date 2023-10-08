Алиев заявил, что настало время работать над мирным соглашением с Арменией

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что настало время для работы над мирным соглашением с Арменией.

"Нам следует начать активно работать над мирным соглашением с Арменией. Я надеюсь, что нам этого удастся достичь. И так мы создадим политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе, где будет представлено трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана", - сказал Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.