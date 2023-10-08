В Турции заявили, что мир на Ближнем Востоке возможен при независимости Палестины

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал стороны конфликта к сдержанности и прекращению насилия

СТАМБУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только при реализации резолюции ООН о создании независимого Государства Палестина. В противном случае обеспечить мир в регионе невозможно, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

"Единственным путем урегулирования является реализация резолюции ООН о сосуществовании двух государств и создании независимого Государства Палестина в границах 1967 года. Другого пути решения проблемы не существует, и пока это не будет обеспечено, конфликт будет продолжаться", - приводит заявление политика телеканал TRT Haber.

В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Палестина признана государством в статусе наблюдателя при ООН, не являющегося ее членом.

Спикер турецкого парламента также назвал красной линией для мусульман сохранение статуса мечети Аль-Акса, которая расположена в центре Иерусалима. "Представители всех религий на протяжении веков жили здесь, и будут жить далее. Мечеть Аль-Акса - красная линия для мусульман, нападения на нее неприемлемы, необходимо защитить ее статус", - сказал Куртулмуш, призвав стороны конфликта к сдержанности и прекращению насилия.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля. По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли более 300 палестинцев, еще 1,9 тыс. ранены, в Израиле погибли 350 человек, ранены около 1,8 тыс.