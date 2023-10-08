Явка на муниципальных и региональных выборах в Греции в среднем достигла 14,5%

Самой низкой остается явка в столичной области Аттика (12%), а самой высокой в Центральной Греции (18%), сообщил первый заместитель министра внутренних дел Тодорис Ливаниос

АФИНЫ, 8 октября. /ТАСС/. Показатель явки на муниципальных и региональных выборах в Греции достиг 14,5%. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра внутренних дел Тодорис Ливаниос.

Избирательные участки на территории республики открылись в 07:00 по местному времени (совпадает с мск) и будут работать до 19:00. "К 11:30 на них проголосовали 1 047 027 граждан. Пока что явка на выборах в органы самоуправления составляет 14,5%", - сказал Ливаниос. Согласно приведенным им данным, самой низкой остается явка в столичной области Аттика (12%), а самой высокой в Центральной Греции (18%).

Корреспондент ТАСС побывал на избирательном участке, открытом в школе афинского района Нео Психико. Председатель избирательной комиссии сообщила, что здесь активно идет голосование, даже образовались очереди к кабинам. "На нашем участке зарегистрировано 520 избирателей, уже проголосовали 90 человек", - пояснила руководитель комиссии, отметив, что голосование движется не очень быстро.

Около 9,8 млн зарегистрированных избирателей должны избрать руководителей 13 регионов и 332 муниципалитетов Греции, а также членов региональных и муниципальных советов. От обязательного голосования освобождены греки, достигшие 70 лет, а также граждане, находящиеся в день голосования за границей. Право голоса на нынешних выборах имеют все граждане Греческой Республики, достигшие 17-летнего возраста и внесенные в списки муниципальных избирателей. Также проголосовать могут граждане других 26 государств - членов ЕС, которые не имеют греческого гражданства, но проживают в Греции.

Второй тур выборов пройдет 15 октября в отдельных регионах и муниципалитетах только в том случае, если в них не определится победитель, набравший более 43% голосов. Тогда избиратели должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов. Первые предварительные итоги выборов власти обещают объявить приблизительно в 22:30 минимум по 13 регионам и 6 крупным муниципалитетам: Афинам, Ираклиону (остров Крит), Ларисе (Центральная Греция), Патрам (полуостров Пелопоннес), Пирею и Салоникам.