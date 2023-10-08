Президент Палестины призвал мировое сообщество оказать помощь палестинцам в секторе Газа

Агентство WAFA ранее сообщало, что армия Израиля блокирует КПП на границе с анклавом, отсекая пути поставок средств первой необходимости, медикаментов и топлива

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас поручил правительству немедленно приступить к работе по предоставлению срочной помощи палестинскому народу в секторе Газа, а также обратился к международному сообществу с призывом принять в этом участие. Заявление палестинского лидера приводит информационное агентство WAFA.

"Возлагаем на израильское правительство ответственность за прекращение основных поставок нашему народу в секторе Газа, воды, электричества и продуктов питания и призываем международное сообщество немедленно вмешаться и обязать оккупационные власти выполнить свои обязательства по отношению к оккупированному народу", - заявил Аббас. Он подчеркнул, что "международное сообщество также должно нести свою ответственность по оказанию немедленной помощи палестинскому народу". "Наш народ в Газе подвергается всеобъемлющей агрессии, нападениям и убийствам со стороны израильских оккупационных сил. Необходимо, чтобы мы предоставили все, что облегчит их страдания, будь то на уровне правительства, частного сектора или общественных и благотворительных учреждений, и срочно отправили конвои с гуманитарной помощью", - приводит агентство заявление палестинского лидера.

Ранее WAFA сообщала, что армия Израиля блокирует контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа, отсекая пути поставок в анклав средств первой необходимости, медикаментов и топлива.