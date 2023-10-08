В армии Израиля заявили о ликвидации более 400 террористов в секторе Газа

Десятки взяты в плен

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Израильские военные ликвидировали более 400 вооруженных террористов в секторе Газа, еще десятки были взяты в плен. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы убили более 400 террористов внутри Газы и захватили десятки в плен", - сказал Хагари во время брифинга. Высказывания армейского представителя цитирует телеканал I24.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков радикального движения ХАМАС проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля.