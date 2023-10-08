8 октября, 11:11,
обновлено 8 октября, 11:44
Палестино-израильский конфликт

Израиль поразил три военных штаба террористов в секторе Газа

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Израильские истребители нанесли удары по трем штабам террористических организаций в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

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"За последний час истребители ЦАХАЛ нанесли удар по трем военным штабам террористических организаций в секторе Газа. Были нанесены удары по военному штабу террористической организации ХАМАС, используемому для руководства террором, а также по военному штабу террористической организации "Исламский джихад", который использовался в ходе недавних операций, а также по еще одному военному штабу, принадлежащему террористической организации "Исламский джихад", который использовался ракетными войсками террористических организаций", - говорится в заявлении военных.

"ЦАХАЛ продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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