8 октября, 11:57
Палестино-израильский конфликт

Sky сообщил о гибели в результате атаки ХАМАС служившего в израильской армии британца

Натанэль Янг последнее время проживал в Тель-Авиве

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Британец Натанэль Янг, служивший в израильской армии, погиб в результате атаки боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Армию обороны Израиля.

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Отмечается, что 20-летний капрал из Лондона последнее время проживал в Тель-Авиве. Семья Янга подтвердила его гибель, указал Sky News.

Ранее израильское посольство в Соединенном Королевстве сообщило, что британец Джейк Марлоу, приехавший на музыкальный фестиваль на юге Израиля, числится пропавшим без вести на фоне обострения ситуации в регионе. 

Теги:
ВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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