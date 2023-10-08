В Израиле заявили, что ставят целью защитить границу и стабилизировать оборону

По данным Армии обороны Израиля, в заложниках у боевиков оказались "десятки человек"

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Израиль на фоне противостояния с боевиками палестинского радикального движения ХАМАС намерен стабилизировать ситуацию с обороной и защитить границы страны. Об этом заявил в эфире телеканала CNN представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт.

"Наши цели на данном этапе: в первую очередь стабилизировать оборону, защитить границу, позаботиться о сообществах, справиться с террористами и понять число похищенных и увезенных в сектор Газа - детей, бабушек, семей", - отметил он.

По словам Хехта, в заложниках у боевиков оказались "десятки человек", ситуация с похищенными остается сложной. Представитель израильской армии добавил, что военные будут "серьезно отвечать" и бить "вглубь сектора Газа" в рамках борьбы с боевиками.

По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли более 300 палестинцев, еще 1,9 тыс. ранены, в Израиле погибли более 400 человек, ранены около 2 тыс.