В Израиле погибли два гражданина Украины

Как заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко, обе женщины длительное время проживали в еврейском государстве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Две женщины, имевшие гражданство Украины, погибли в Израиле. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Имеем подтвержденную информацию о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки длительное время проживали в стране. Консулы оказывают необходимую помощь, поддерживают связь с родственниками", - цитирует его агентство РБК-Украина

По информации посольства Украины в Израиле, которую приводит украинское издание "Вести", дипломаты заняты организацией возвращения тел погибших на родину.

Ранее Николенко сообщал, что Киев получил 80 обращений по поводу установления места нахождения родственников в Израиле, путей выезда из зон боевых действий и поиска временного жилья.