8 октября, 12:17
Палестино-израильский конфликт

Казахстан призвал стороны палестино-израильского конфликта к поиску мирного решения

Как заявил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров, посольство республики в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с согражданами, находящимися в Израиле

АСТАНА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана призывают стороны палестино-израильского конфликта к разрешению ситуации мирным путем. Об этом говорится в комментарии официального представителя казахстанского МИД Айбека Смадиярова.

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"Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с серьезным обострением палестино-израильского конфликта, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения. Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом", - отметил он.

По словам Смадиярова, посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с согражданами, находящимися в Израиле. "Создана горячая линия посольства, формируется список граждан Республики Казахстан для оказания им дальнейшего содействия в возвращении на родину", - пояснил официальный представитель МИД. 

Теги:
КазахстанПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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