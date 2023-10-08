В Индонезии заявили, что армия страны примет участие в тушении пожаров

ТОКИО, 8 октября. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что для тушения пожаров в стране будут задействованы армия и полиция. Об этом сообщила газета The Straits Times.
"Когда есть огонь, будет и дым, а если есть ветер, он может перекинуться куда угодно", - приводит газета слова индонезийского президента. "Я приказал главе армии и полиции немедленно разобраться с каждым очагом возгорания, сколь бы малым он ни был", - заявил Видодо.
Ранее сообщалось, что Малайзия готовится закрыть школы в связи с ухудшением качества воздуха, а на прошлой неделе малайзийские власти назвали причиной загрязнения воздуха пожары в соседней Индонезии.