Эйфелеву башню подсветят в цвета флага Израиля в знак солидарности с народом

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что подсветку также отключат вечером, чтобы отдать дань памяти жертвам атаки со стороны ХАМАС

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Эйфелева башня будет подсвечена в цвета государственного флага Израиля - белый и синий - в знак солидарности с народом страны. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

"Чтобы отдать дань памяти жертвам террористической атаки со стороны ХАМАС, подсветка Эйфелевой башни будет отключена сегодня вечером в 23:00 (00:00 мск - прим. ТАСС), - написала она. - В знак солидарности с израильским народом она будет освещена завтра вечером цветами флага Израиля".