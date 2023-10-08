8 октября, 12:30
Палестино-израильский конфликт

Египет и Иордания договорились работать над прекращением эскалации в секторе Газа

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонные переговоры с королем Иордании Абдаллой II

КАИР, 8 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонные переговоры с королем Иордании Абдаллой II. Как сообщила канцелярия египетского лидера, стороны договорились "активизировать координацию между Египтом и Иорданией" в усилиях по деэскалации палестино-израильского конфликта.

Читайте также
Что известно о боях между Израилем и ХАМАС

"Были рассмотрены последние события и подчеркнут приоритет согласованных региональных и международных усилий по работе над прекращением эскалации", - говорится в заявлении официального представителя президента Египта Ахмеда Фахми, опубликованном на странице канцелярии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Принято решение продолжить и активизировать консультации и координацию между Египтом и Иорданией с целью активизации усилий по достижению стабильности и продвижению на пути поиска справедливого урегулирования палестинского вопроса", - подчеркнула канцелярия египетского лидера. 

Теги:
ИорданияПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтАбдалла II (король Иордании)ИзраильСиси, Абдель Фаттах, ас-
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация