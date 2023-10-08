8 октября, 12:34
Палестино-израильский конфликт

DPA: в Берлине над резиденциями канцлера и президента ФРГ подняли израильский флаг

8 октября в цвета израильского флага подсветили Бранденбургские ворота

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Израильский флаг поднят над расположенными в Берлине зданиями парламента, Ведомством федерального канцлера и президентским дворцом Бельвю. Об этом сообщило агентство DPA.

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В субботу в цвета израильского флага был подсвечен символ Берлина - Бранденбургские ворота.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава Политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля. 

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