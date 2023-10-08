8 октября, 12:33,
обновлено 8 октября, 12:53
Палестино-израильский конфликт

В Израиле отменили занятия в учебных заведениях 9 и 10 октября

Последствия ударов по Израилю
© ТАСС/ Ruptly

Руководство страны ранее объявило о ее переходе в "состояние войны", что подразумевает и начало крупных военных операций

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 октября. /ТАСС/. Министерство образования Израиля отменило занятия в учебных заведениях по всей стране 9 и 10 октября из-за ситуации в области безопасности.

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Об этом сообщает телерадиокомпания Kan со ссылкой на заявление Минобразования.

8 октября власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны", что подразумевает и начало крупных военных операций. Как отметили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, "война, которая была навязана Государству Израиль кровопролитным террористическим нападением со стороны сектора Газа, началась вчера в 06:00 (суббота, 7 октября 2023 года)". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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